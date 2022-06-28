理文保亞協出線希望 挫臺南開齋 送別杜查祖利亞金承龍

理文在亞協J組首仗以1：3不敵另一港超隊東方龍獅，昨在小組最後一仗非勝不可卻遇上「中堅荒」，余煒廉及列斯奧均在上仗受傷而缺陣，昨改由徐宏傑伙拍串演中堅的黃俊皓。面對由香港教練郭嘉諾領軍的臺南市FC，理文上半場佔主導，但多次射門無功而還，包括基華尼頓勁射中柱；臺南市的快速反擊亦具威脅，外援馬可射門僅柱邊出界。

陳曉明滿意發揮 命運還看東方周四戰果

雙方半場互無紀錄，理文於換邊後55分鐘打破僵局，基華尼頓一次反擊右路傳中，正選的22歲左閘翁煦濤後上近射得手，取得個人在亞洲賽首個入球。正選上陣的金承龍於60分鐘被換出，完成職業生涯最後一戰。理文於68分鐘由杜查祖利亞再下一城，臺南市憑馬可射入12碼追回一球，但杜查於78分鐘助攻張憙延建功，鎖定3：1勝局完場。

理文以2戰1勝1負完成J組，得失球差為0，若要以同分較佳得失球後上出線，只能寄望東方在周四以0：2負臺南市；若東方保持不敗或負一球，或臺南市大勝多於兩球，理文亦會出局。

陳曉明稱為球隊走出上仗失利陰影而高興，滿意球員表現和感自豪，「現在我們的工作已完成，將等待小組最後結果，這是我們不能控制的，但至少今仗球隊已展示爭勝決心和嘗試取得更多入球」。他又慨嘆今季對理文以至其他港超球會都很困難，「今季也不算是一個球季（腰斬），沒太多機會比賽，只有亞協盃作目標，對我們和香港足球都很遺憾」。

金承龍掛靴 結束19年職業生涯

曾在韓職及日職落班的37歲韓籍翼鋒金承龍，賽前在社交網宣布戰畢昨仗便掛靴，結束19年職業生涯。陳曉明賽後確認另一前日職兵杜查祖利亞，亦踢畢在理文的最後一仗，將約滿離隊。這名34歲巴西籍中鋒今季加盟，自覺替理文上陣機會不多，但在兩場亞洲賽盡了本分，為以入球幫助球隊感高興，又感謝球迷支持，盼他們將來仍記得自己的表現。