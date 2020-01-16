體壇快訊：田仁智奪女子PGA大滿貫

卡雲迪殊英國封王證狀態

37歲英籍單車名將卡雲迪殊寶刀未老，昨於蘇格蘭舉行的英國公路錦標賽力壓兩名後輩，自2013年後重奪英國冠軍頭銜。環法單車賽周五開鑼，據報他在這場三大賽被車隊棄用，昨踩畢201公里後封王，表示證明自己並非因狀態而被放棄。

英富商勢購打比郡明易主

打比郡管理層昨宣布，已接納地產商David Clowes提出收購，或在明日完成易主。David Clowes在打比郡土生土長，據報擁有資產達3億鎊（約28.8億港元）。打比郡今季陷入財困，在英冠被扣21分，來季降至英甲作賽，領隊朗尼上周宣布辭職。

麥巴比公司簽約推廣NBA

巴黎聖日耳門（PSG）球星基利安麥巴比日前到美國出席NBA選秀會後，其名下娛樂製作公司落實與NBA簽訂長期合作協議，將製作媒體內容協助推廣NBA到全球各地。麥巴比稱，是次合作讓籃球迷與足球迷走在一起，冀透過創作加強全球文化交流。