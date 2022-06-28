醉心搖滾樂偵探小說 除雜念迎草地賽季 施維雅達智破溫網亂局

溫網單打首圈 now612/670/671台 晚上18：00直播

父親為1988年漢城奧運賽艇代表，施維雅達注定踏上運動路，然而她未有真正繼承衣缽，而是選擇隨姊姊執起網球拍。年長3歲的姊姊在2013年因傷淡出，施維雅達亦在5年前因右足踝傷患休戰7個月，但此後的青年賽生涯穩步前進，於2018年青奧伙斯洛文尼亞籍拍檔贏得女雙金牌嶄露頭角。2016至2018年，她淺嘗不敗滋味，於ITF女子巡迴賽連贏7站，2019年踏進女子網球聯會（WTA）舞台，一年後爆冷勇挫美籍球手基蓮，首於法國公開賽捧起大滿貫女單獎盃，寫下波蘭網球壇歷史。

登世一5冠正名 今衝36連勝紀錄

今年初，澳洲籍名將巴迪以25歲之齡掛拍，原本排名第2的施維雅達接過世界一姐寶座，旋即以連續5項WTA女單冠軍正名，再於法網決賽大勝美籍新星嘉奧芙封后，奪冠全程只失一盤，更達成35連勝睇齊「大威」維納絲威廉絲。步入草地賽季，狀態大勇的她因肩部不適棄戰德國公開賽，然而同鄉兼教練Tomasz Wiktorowski認為，徒弟在今屆開鑼的溫網不失優勢，他說：「比賽時控制不同局面，是每個頂尖球手必備條件，Iga（施維雅達）擁有一切在草地制勝的資產，能迫使對手適應她的打法和戰術。」

教練：兩奪法網僅屬起步

對手需適應施維雅達打法

再偉大的球手，也有走下坡的一天。Tomasz亦深明此道，溫網前與團隊未敢停步，他續道：「強如佐高域、費達拿、拿度與莎蓮娜威廉絲，終要面對這一天，所以我們要拋開近期勝利，為她研發新武器。我們都希望，她的第2個法網冠軍只是旅程的開端。」個性開朗的施維雅達自再奪法網後，罕有流露不知所措之情，她在奪冠翌日說：「取得第2項大滿貫，就像證明自己並非曇花一現，老實說我也不知道要再追求什麼了。」然而冷靜數天，這個世界一姐懂得細聽身體所需，「或許我會先讓腦袋休息一下，我不是派對動物，不會做什麼特別事去慶祝」。

施維雅達以打法全面、頭腦清晰見稱，她曾經透露上場前愛聽搖滾音樂，英國老牌樂隊Led Zeppelin的作品，不時出現在其歌單之上，又試過自嘲老土，笑說只愛躲起來看偵探小說，藉沉迷另一世界釋放壓力。今晚來到心愛樂隊的家鄉，她在最愛歌曲伴隨下第三度挑戰溫網，先於女單首圈對陣克羅地亞籍的菲列，再力求打破上屆16強止步的個人最佳，證明全能與細膩打法並非浪得虛名。