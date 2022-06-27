楊文蔚再傷泛淚 棄戰錦標賽嘆心累

受傷一刻左膝「啪一聲」

楊文蔚、鄧伊程、高澔塱和俞雅欣等港將今年3月隨香港田徑隊新任跳項總教練Rolf Ohman赴歐集訓，前兩者近日返港隔離，並於昨日出戰香港田徑錦標賽。不過，楊文蔚在熱身起跳時觸傷左膝，即時退賽。她直言受傷一刻聽到左膝「啪一聲」，痛得不能伸直，需求醫才能確認傷勢，她在離場時要一直敷冰，減輕痛楚。對於飽受傷患困擾，楊文蔚直言「心很累」，並慨嘆「沒傷真好，這就可以盡力訓練」。

鍾慧欣在女子跳高跳出個人最佳的1.77米奪冠，而鄧伊程和黃沅嵐同樣跳出1.75米，前者以較少試跳次數得亞軍。另外，朱洛言在男子800米以1分56.48秒奪冠，並刷新U18港績。

港三鐵女團亞青賽爭牌

至於香港三項鐵人代表隊的Charlotte Hall在女子5000米跑出個人最佳成績18分46.91秒奪冠。她下月將與韋祺和韋禔等港隊隊友赴哈薩克出戰三項鐵人亞青賽，最後一年參加青年賽的3人盼港隊成員能夠打破日本隊壟斷，踏上頒獎台。