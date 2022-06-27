理文迎亞協生死戰 鬥臺南爭勝保出線希望 陳曉明郭嘉諾鬥法

臺南市FCvs.理文 港台電視32台 晚上18：00 直播

理文上周五以1：3不敵另一港超隊東方龍獅，在今屆亞協J組只有3隊各踢兩仗爭一個出線席位，理文在餘下一仗對臺南市FC必須全取3分兼大勝，再寄望東方於周四煞科戰對臺南市全失3分，才有望出線。陳曉明昨在賽前記者會說：「每支球隊、每個教練和球員在生涯都會遇到差的時候，最重要是不能沉淪於失利，要盡快振作專注迎接下場挑戰」。理文上屆在港以4：1大勝臺南市，但陳曉明強調不能輕敵，「上季對賽時對手已完季，現時他們正值季中，狀態肯定較佳」。中場迪高上仗傷出，後衛列斯奧完場後亦有不適。中場顏樂楓稱球隊有經驗應付4日兩戰，對球員體能不成問題。

陳曉明籲麾下振作拒輕敵

郭嘉諾重遇港超隊冀踢出迫搶

臺南市上屆首戰亞協排J組第3出局，今季有門將潘文傑及前鋒班奇等人離隊，外援仍有馬可及科特迪瓦籍鋒將安以恩，並在4月邀請郭嘉諾任總教練首領軍亞協盃，與兩隊港超狹路相逢。這名曾執教港足梯隊及港超球隊天水圍飛馬的港帥稱，接手這支近兩季台灣企業甲組聯賽冠軍兩個月，滿意球員願受教，盼令球隊踢出其推崇的迫搶風格，「會嘗試做更多前場迫搶和後場組織」。他透露球隊提早赴泰約兩周，友賽兩仗對泰國U19及武里南聯預備組均勝出兼沒失球，但強調在亞協盃才是真正考驗，「即使理文首仗落敗，仍是強隊有很強攻力，我已提醒球員勿因對手上仗戰果認定一切。不過我們一定不會死守，會爭取入球。球隊現有一定比賽狀態，我相信只要開局好，今屆絕對有機會出線」。

運動心理學家助拳 盼證台球員實力

此外，郭嘉諾邀請了運動心理學家鄧皓禮加盟，強化球員心理，「心理其實跟體能和速度同樣可訓練，過去兩個月球隊每周都有心理堂，訓練球員比賽時無懼、學習消除干擾，希望藉此讓台灣球員相信自己，今次參賽不是陪襯，而是有力與港超球隊周旋」。