加國新星揚威世界賽 400混破世青紀錄 15歲麥恩杜殊連奪兩金

8月中才16歲的麥恩杜殊，在女子400米混合泳決賽以4分32.04秒，力壓美籍的16歲好手姬美絲及慧恩特，繼200米蝶泳決賽以2分05.20秒刷新的世界青年紀錄，挫敗中國名將張雨霏後，贏得個人今屆第2面金牌，而1銀1銅則分別來自200米自由泳，以及4×200米自由泳接力。麥恩杜殊賽後稱讚姬美絲道：「她和我的年紀相若，她是一個非常具競爭力的對手。我期待和她繼續比賽和推動自己。」麥恩杜殊又特別提及自己最喜歡的項目是200米蝶泳，「能成為這項目的世界冠軍是我的夢想」。

麥恩杜殊其實早在去年的東京奧運已一鳴驚人，當日以14歲之齡的她在女子400米自由泳得第4名，在和世界頂尖選手的對決中已經顯示出強大的實力。及至去年底，她又在短池世錦賽與中國的李冰潔在400米自由泳對決僅負得亞軍。

中國隊長池賽1金4銅謝幕

港隊公開水域賽名列15

長池項目在昨日煞科，港隊在星將何詩蓓因傷退賽下，有鄭莉梅、何甄陶、林昭光及鄭渝在男女子4×100米自由泳接力初賽游出3分35.26秒破港績。中國隊則贏得1金4銅，楊浚瑄和湯慕涵分別獲得女子200米自由泳冠軍和季軍，張雨霏則奪得女子50米蝶泳、100米蝶泳和200米蝶泳三個項目銅牌。而中國隊在韻律泳以2金4銅收官，當中石浩璵/張依瑤在混雙自由自選項目以88.4000分奪得季軍。

港隊完成長池項目後，昨轉戰公開水域賽事，方胤、聶芷彥、林柏彤和冼展霆出戰男女4×1500米接力，終以1小時11分08.40秒得第15位。

全紅嬋陳芋汐闖10米高台準決賽

跳水方面，去年在東京奧運奪金的中國隊新星全紅嬋，昨伙隊友陳芋汐出戰女子10米高台初賽，兩人亦包辦頭2位躋身準決賽。前者總分獲410.85分，落後陳芋汐3.10分，以次名晉級。