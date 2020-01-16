莉迪姬800自破天荒五連霸 世界賽寫紀錄更勝菲比斯 挑戰極限迎巴黎奧運

莉迪姬昨於匈牙利布達佩斯續戰世界賽，在強項800米自由泳決賽游出8分08.04秒，雖然較自己保持近6年的世界紀錄慢3.25秒，仍拋離奪亞的澳洲隊泳手10.73秒，自2003年起連續5屆成為同一項目世界冠軍。她的同鄉名宿菲比斯及匈牙利隊的女將賀素，同樣曾於同一項目五奪金牌，但莉迪姬是史上首個同一項目五連霸的泳手，今屆亦橫掃4金，累積19項世界冠軍，超越另一美國隊名宿洛捷迪升上次席，與菲比斯仍相差7金。

累積19金史上第2 轉基地男將陪練求突破

這名美國隊飛魚回想10年前的承諾，賽後笑說：「2012年倫敦奧運首次奪金，我向自己說不能只是曇花一現，沒想到10年轉眼過去。我為成就感到自豪，亦十分期待未來的表現。」莉迪姬征戰逾10年光芒不減，或與她敢於求變有關。她去夏於東京奧運奪走2金2銀，去年11月搬離史丹福大學的基地，改於佛羅里達大學訓練，亦更換教練迎接巴黎奧運，她當時說：「每個奧運周期都不同，人不可能8至9年都一成不變，所以我要尋求不同的環境與方法。」她亦客串該校男隊教練，善用身分與徒弟訓練，她說：「這不是實驗，效果擺在眼前，能與世界頂級男泳手一同訓練，互相推動，對我的游泳生涯有很大幫助。」

港隊煞科戰100混接力初賽被DQ

長池世界賽今晨煞科，港隊昨日派出劉紹宇、Adam Chillingworth、林昭光及何甄陶，合力出戰男子4×100米混合泳接力初賽，惟他們於首次交接犯規，游畢全程後被取消資格（DQ）。星將何詩蓓因養傷棄戰，港隊今屆未有獎牌斬獲，但前天有何甄陶、林昭光、鄭莉梅及鄭渝打破男女混合4×100米自由泳接力香港紀錄。鄭渝昨日則棄戰女子400米混合泳，未嘗試挑戰自己保持的這項香港紀錄。