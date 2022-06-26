歐洲返港克服隔離影響 梅政揚錦標賽膺欄王

陳志強再跳出U20港青紀錄

梅政揚早前隨張宏峰、呂麗瑤等到歐洲集訓約3個月，他在上周四完成隔離趕及在昨日出賽，在男子110米欄決賽和張紹衡鬥到最後一個欄，惟後者因撞欄而失平衡，梅政揚終以14.28秒衝線奪冠，張紹衡與王珞僖慢0.17秒並列第2。梅政揚稱隔離對自己影響不大，而且在歐洲習慣每周一賽，令向來慢熱的他有所改善。

梅政揚對來年衝擊杭州亞運資格充滿信心，盼盡快跑回貼近個人最佳的13.77秒，他說：「一來是相信教練，二來相信自己做得到，我知道只是一個過程，所以不曾動搖。」廖海茵在女子100米欄決賽跑出14.24秒，反勝盛楚殷奪冠。陳志強在男子三級跳以15.19米奪冠，以0.19米優勢打破自己保持的U20港績。

李康傑陳佩琦百米稱王封后

女子100米方面，今季狀態極佳的梁筠宜棄戰，陳佩琦在初賽跑出今季個人最佳成績12.07秒，決賽再於以12.14秒稱后，李康傑則於男子100米決賽以10.68秒封王。