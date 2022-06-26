佐高域溫網或8強遇艾卡拉斯

有望與拿度演夢幻決賽

溫網抽籤結果昨出爐，由於俄羅斯籍的世界一哥麥維迪夫因俄烏戰事被溫網禁賽，加上德籍的二哥阿歷山大薩維利夫因傷缺陣，佐高域和拿度分列這項大滿貫男單頭2種子。衛冕的佐高域在首圈對上韓籍球手權純雨，並有機會在8強面對艾卡拉斯，爭取為5月的馬德里賽4強敗仗復仇。若佐高域能一路過關，或能跟拿度合演夢幻決賽。兩人早前在法網8強碰頭，拿度勝出後一路晉級，取得第22個大滿貫錦標。二人近日於倫敦出戰亞曼尼表演賽，但佐高域昨退賽，拿度則不敵加籍的艾利亞施米，將專心備戰溫網。

施維雅達誓破連勝紀錄

溫網女單方面，施維雅達在首圈將碰上克羅地亞籍的菲列，她現時錄得職業賽35連勝，睇齊「大威」維納絲威廉絲。這名世界一姐若能過關即可獨霸紀錄。若施維雅達一路晉級，或於8強面對前大滿貫得主梅古露莎。至於以外卡出戰的「細威」莎蓮娜威廉絲，將於首圈鬥法籍的Harmony Tan。

另外，捷克好手姬維杜娃昨在伊斯特本網賽闖女單決賽，並直落兩盤6：3、6：2擊敗拉脫維亞籍的奧絲達賓高封后。