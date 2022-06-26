港足商場祝捷吸引逾百球迷

黃威笑稱星味不及安永佳

約滿在即 下月公布去向

出席活動的港足成員包括劉學銘、羅梓駿、杜馬思、黃威、鞠盈智、簡嘉亨，他們出場時獲球迷高呼「We are Hong Kong」，有大批球迷要求簽名及拍照。6名出席球員中，以亞洲盃外圍賽3場悉數上陣的黃威最受歡迎，被不少球迷以「威威」稱呼，惟這名29歲中場笑言與成為偶像仍有距離，反指港足隊友安永佳「高大、靚仔、好波」，更有潛質當偶像。

他稱只在和富大埔贏得2018/19球季港超冠軍時參與類似活動，冀足總考慮「加場」，「希望踢出更多佳績，吸引更多球迷，到時在更大的場地再辦類似活動」。他今季被東方龍獅外借至香港U23，稱因與球會合約未完結，將在7月公布來季動向。

鞠盈智盼更多球迷現場打氣

為港隊征戰12年的鞠盈智，為陣中少數球員同時經歷2015年世界盃外圍賽及這次亞盃外的港足熱潮，他稱當年世盃外氣氛或較現今更熾熱，但深信球隊征戰亞洲盃時會吸納更多港人支持，並呼籲球迷屆時現場打氣，「若有時間和金錢，希望他們能到現場，始終球員都很想在球迷面前表現自己」。效力冠忠南區的他來季去向未定，惟強調即使回復自由身，仍樂意代表港足出戰下月日本舉行的東亞盃。