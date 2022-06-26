曼城勢4.3億簽英軍防中菲臘斯

英國廣播公司及天空體育等指出，與列斯聯尚有兩年合約的防守中場加雲菲臘斯為表忠誠，只考慮加盟比母會實力更高的曼城，拒絕了阿士東維拉、紐卡素等中游球會報價。交易料於本周完成，轉會費連同附加條款達4500萬鎊。列斯聯正斟介藍月18歲小將基亞比，估計斥資500萬鎊（約4800萬港元），簽約4年。

阿仙奴同意4.3億購捷西斯

而曼城前鋒加比爾捷西斯，續盛傳改投另一英超球隊阿仙奴。天空體育報道，這名巴西隊射手希望與曾擔任藍月助教的阿仙奴主帥阿迪達重聚。阿仙奴據報已跟曼城原則性達成協議，待球員答應個人條款及完成體測即可落實轉會，身價同為4500萬鎊。至於已向曼城報到的夏蘭特，據報日前在曼徹斯特物色新居，其間參觀保羅普巴曾居住、價值300萬鎊的豪宅，普巴即將約滿曼聯。

兩中堅離隊 車路士或斟迪歷特

此外，車路士今夏有中堅魯迪格及安達斯基斯坦臣約滿離隊，據報有意羅致祖雲達斯的馬菲斯迪歷特填補空缺。然而「藍戰士」尚未就這名22歲荷蘭國腳開價，若對方拒絕跟「斑馬軍團」續約，有望促成收購，而曼聯主帥坦夏格同樣盛傳有意簽下這名阿積士舊部。