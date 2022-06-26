朗尼離打比郡尋新挑戰 5間潛在新東家 傳取代林柏特回巢掌愛華頓

結束18月教職 嘆經歷如過山車

朗尼昨宣布已向打比郡請辭，雖獲管理層極力挽留，但心意已決，即日起離隊。他於2020年1月以球員兼助教身分加入打比郡，直至2020年11月「坐正」，再於兩個月後宣布掛靴，專心轉型教練。球會在剛過去的球季接受破產保護，加上違反財政公平條例，一共被扣21分，於英冠積分榜出現負分。這個曼聯名宿極力護級不果，球隊終以尾二衝線，下季只能征戰英甲。朗尼形容首次執教經歷猶如坐過山車，他說：「這些日子有高有低，但我很享受當中的挑戰。球隊需要一個能夠帶來新動力的教練，希望他不會受過去18個月的事影響。」

朗尼未有透露新去向，又表示深知不乏財團有意接手打比郡，祝願球會一切順利。打比郡表示失望，但理解朗尼的決定，並稱希望球會易手一事，不會受到他離隊影響。朗尼正式執教打比郡以來，錄得85戰24勝的28.2%勝率。英國《鏡報》點評朗尼五大潛在東家，首選為林柏特領軍的愛華頓。

報道稱，這名車路士名宿雖助球隊保住英超席位，但表現一度受到狠批，球隊或要在新季展開前尋求新領隊。於愛華頓出道的朗尼在2017年離開曼聯，再短暫回到母會效力。《鏡報》亦稱英超的修咸頓及般尼茅夫，英冠的諾域治及西布朗，均是朗尼下一站熱門，意味他仍有機會以教練身分重返英超。

傳打比郡欲斟泰利接掌

打比郡當地傳媒則報道，球會有意向41歲的泰利招手，這名車路士名宿今年初曾以兼職形式回巢「藍戰士」擔任助教，主力青訓工作，但據報仍在尋找出任領隊的機會。早在朗尼一年半前正式接掌打比郡之前，已有傳泰利是球會的新帥人選之一。