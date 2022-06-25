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2022年6月25日星期六
羅梓駿放膽攻 朱志光：青訓屬發展命脈 傑志師徒足球情 籲抓緊機遇復興
見證本地波黃金歲月 朱志光：榮譽感帶動球員向上游
小將馬希偉獻傳射 東方亞協首擊挫理文
流浪合組U14戰港青聯
體壇快訊：港足世界排名升兩位
普巴料下月官宣返祖雲 個人紀錄片上映一周劣評如潮 影迷批偏頗
港隊混合100自締港積 破塵封5年紀錄 世界賽第16無緣晉級
偕極右分子辦賽 29歲德甲後衛掛靴致歉
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【明報專訊】（請看附圖）
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