小將馬希偉獻傳射 東方亞協首擊挫理文

東方昨仗有港腳孫銘謙停賽、門將葉鴻輝及左閘黃梓浩等未列名單，改由廖富源把關，被理文翼鋒基華尼頓於開賽10分鐘燙入世界波開紀錄。但東方僅落後6分鐘就由馬希偉接應傳送妙射扳平，取得職業生涯第2個入球；這名東方青訓產品完半場前再交出妙傳，造就巴杜姆單刀破網反超前。兩隊換邊後陷入雨戰，東方於61分鐘憑巴杜姆接應角球頭槌破網再下一城，在今屆亞協J組首戰旗開得勝，報卻上屆亞協不敵對方之仇。

陳曉明稱「今季最壞一天」放眼下仗

交出入球助攻各一的功臣馬希偉賽後強調，球隊須保持警惕，「不能放鬆，下場仍要贏波才能出線」。東方主帥盧比度亦盛讚其表現，「一個18歲男孩，在如此高壓的環境踢畢90分鐘，表現很了不起」。理文主帥陳曉明賽後承認球隊發揮欠佳，更形容昨仗為「今季最壞的一天」，但強調球隊沒時間沮喪，要盡快收拾心情迎下仗。理文將於下周一對由香港教練郭嘉諾領軍的臺南市FC。東方有5天休息，下周四對臺南市FC。