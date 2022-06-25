見證本地波黃金歲月 朱志光：榮譽感帶動球員向上游

一季逾30仗 動輒過千人入場

現年61歲的朱志光於香港球圈打滾逾40年，球員時期除了長年效力海峰和星島，初出道曾在「少林寺」南華3季，「我出道時香港足球仍是黃金時期，精工仍在，南華對精工是要提早數周買飛。常聽前輩說完季暑假就組隊到東南亞踢表演賽賺錢，累計收入可觀到夠付買樓首期。我踢預備組時穿起南華波褲落街跟隊踢波，會被街坊熱論來自哪大球會，這種榮譽感會令球員想向上游」。他續道，80年代的香港聯賽高峰期可多達13、14隊，「一季打成30至40場比賽，即使閒日夜場只要無撞賽馬日，在舊旺角場有過千人入場是閒事」。

曾客串門將贏球迷掌聲

朱sir於1988年轉投星島，在90年代踢過不少大賽，如1995年6月與當年訪港的意甲勁旅森多利亞踢表演賽，在香港大球場與文仙尼及古烈治等球星鬥法。不過他最難忘賽事是1996年聯賽對好易通，在3名門將分別受傷和停賽下，主要司職中堅的朱志光要臨危受命客串做門將，比賽時更不時出迎解圍及走到禁區外組織進攻，令龍門位置懸空。他憶述當時感受到在場觀眾看得相當興奮，教練又沒阻止，於是他連角球攻勢都上前助攻，最終球隊以0：2落敗，惟完場後甚多球迷留下為他喝彩。