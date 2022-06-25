羅梓駿放膽攻 朱志光：青訓屬發展命脈 傑志師徒足球情 籲抓緊機遇復興

文：余瑋

圖：李紹昌

過去3個月最忙的香港球員，羅梓駿是其中一人，他由3月起隨傑志到泰國踢亞冠分組賽，上月返港僅兩周就隨港足赴泰集訓、到馬來西亞友賽，再於印度完成亞洲盃外圍賽，於今屆亞冠及亞盃外7仗均踢正選，上陣578分鐘貢獻入球和助攻。「羅梓」這段日子與家人和女友聚少離多，反被囑多出外比賽，還被女友笑稱「離港比賽表現更好」。

增亞洲賽經驗 放膽進攻拒死守

這名25歲港將自11歲加入傑志青訓，18歲成為職業球員，2017年2月首戰亞冠附加賽，作客韓國勁旅蔚山現代後備入替25分鐘，當年怯場的小將隨傑志累積亞洲賽經驗，近兩屆亞冠每場都有上陣，加上2019年底首入選大港腳踢世界盃外圍賽，在球會及港隊雙線站穩陣腳。他說：「起初踢亞洲賽多數縮後防守，做好本分沒傳失球就可以，驚做得多反而多失誤。踢過上屆亞冠，今年對體力留放更清晰，善用長處助攻，而且不會再手騰腳震，感覺放膽了，意識到自己原來有能力踢得進取點，不甘心縮在後場死守。」

盼港超百花齊放帶動球員進步

羅梓可司職邊路多個位置，由以往任左、右閘，近年愈踢愈前，今屆亞冠和亞盃外均任右翼，還甚有大賽運，由2019年夏天友賽英超冠軍曼城取得職業生涯開齋球，今屆亞冠對清萊聯亦射入3：2的奠勝球，從兩屆亞冠到出線亞盃外，加上港足新帥安達臣改踢進取足球，恩師朱志光也感受到愛將愈有自信，「羅梓是少數港將在疫下可同時為球會和港隊踢亞洲賽，先不說有沒進步，當對過伊朗隊和伊拉克隊，踢亞冠時又怎會再怯場」。

羅梓於2015年底展開港超生涯，見證有球會相繼退賽自降，包括老牌球會南華及擁內地資金的富力，參賽隊數由10至11隊，近季僅維持8隊。他認同港超水平有回落，須重新提升競爭力，「本地職業球員愈來愈少，來來去去都是這班球員，或減低球員進步動力。若5至6隊有競爭，球員自然想爭位同進步」。

嘆港人善忘 朱志光籲乘佳績發展

朱志光多次帶領傑志戰亞冠，又曾任港足助教參與世盃外，他提及香港目前的亞洲球會系數分，將來有望兩支港超隊同時參加亞冠，冀業界勿錯過這「百年一遇的機會」，「香港有不少球迷，但香港人很善忘，最好做法是持續有好的發展」。他認為港足要追近亞洲水平，第一步是發展青訓，「持續的青訓是香港足球未來的命脈，沒青訓就沒將來，有球員接軌才不會真空。希望將來港超有7、8隊都可做好青訓，小至8至10歲都有梯隊，否則長遠只會令職業聯賽競爭力更低」。

由球員到教練，朱sir見證香港足球起伏，回歸前香港經濟向好，回歸後經歷金融風暴及SARS，加上外國足球轉播盛行等因素，陸續有本地足球贊助商撤資，「香港足球自此徘徊在低點，多次步入冰河時期，偶爾有小陽春，如東亞運金牌、中港大戰，但未能重返昔日高點。現在的消費市場，可能大家選擇了演唱會」。他有感香港球會近10年多方面發展是專業了，又累積一定死忠，惟依賴「老闆足球」仍是死結，「港超仍未找到好的方案盈利，或重新吸引大集團贊助，至少要讓老闆覺得，香港足球是值得投資」。

（細聽港腳）