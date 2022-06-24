理文東方亞協內訌 兩軍港腳陷傷病潮 陳曉明冀解困搶先機

理文vs.東方龍獅 港台電視32台 晚上18：00直播

今屆亞協J組原定在台南主辦，但受當地疫情影響改至泰國武里南府舉行；澳門球隊澳科鄒北記上月底又以離境限制為由退賽，令J組只餘理文、東方及中華台北球隊臺南市FC，3隊今起一周內各踢兩仗，爭逐首名出線亞協跨區4強。兩支港超隊上周中赴泰國，今晚6時會師武里南體育場。雙方同樣面對傷病考驗，先是本地疫情致港超球季腰斬及停操，亦有港足成員本月到印度戰畢亞洲盃外圍賽後仍抱恙或受傷。

3隊爭出線 顏樂楓日前歸隊

陳曉明求再進一步

理文除外援中堅荷西安祖及小將黃皓雋因傷未有隨隊，港足中場顏樂楓因眼睛發炎，於周一才歸隊。陳曉明稱兩隊面對同樣難題，教練角色成關鍵，「哪隊能先解決困難，便會佔得上風」。他稱上屆打入跨區決賽後，球隊期望今屆再進一步，「首先是再次在分組賽出線」。

東方缺12人 盧比度變陣應戰

東方傷病及陣容不整問題更大，兩名港腳孫銘謙及茹子楠分別在今仗停賽及因病退隊，加上艾華頓、馮慶燁及林柱機等7名球員，過去一個月先後約滿或提早解約離隊。盧比度透露今仗至少12名球員未能出戰，因而多次改變部署，惟對可候命的球員投信心一票，強調會盡全力踢好亞協盃。

東方及理文以上季港超亞、季軍身分連續兩屆參加亞協盃，理文於4月中出戰亞協附加賽，作客以2：1險勝蒙古球隊220體育會晉級。兩軍上屆在港舉辦的亞協J組碰頭，理文憑巴西籍翼鋒基華尼頓建功小勝1：0，終在分組賽3戰全勝首名出線及直入跨區決賽，作客以2：3僅負予烏茲別克球隊拿薩夫。