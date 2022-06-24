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2022年6月24日星期五
密密踢遺禍 歐足壇爆過勞危機 逾半受訪球員憂受傷風險增 沙拿文尼超額15仗
「十字軍」招經濟損失 英超半季蝕8.6億冠絕五大聯賽
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3年來首戰草地賽 拿度響頭炮迎溫網
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世界賽水中昏厥 美韻律泳女將獲救無恙
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【明報專訊】（請看附圖）
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