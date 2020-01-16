傳PSG拋售尼馬 巴塞4.1億斟回巢

車路士勢加入爭奪

PSG教練普捷天奴料被革職，改由尼斯教練加迪亞領軍。據報他已與PSG新任足球顧問甘保斯達成共識，認為球隊下季將採用3-5-2陣式，核心人物是基利安麥巴比，傳言若遇合適報價，便賣走周薪達70萬歐元（約577萬港元）的尼馬。尼馬於2017年以世界紀錄2.22億歐元（約18.3億港元）轉會費過檔PSG，據報巴塞隆拿爭取簽回這名巴西隊球星。惟尼馬新東家大熱門是車路士，事關該隊前鋒盧卡古料外借返回國際米蘭，領隊杜曹急需添兵，這德籍名帥亦曾在PSG與尼馬合作愉快。

俄烏外援獲延長解約期限

另外，曼聯副選門將甸恩軒達臣同意外借至英超「升班馬」諾定咸森林，曼聯將斟介屈福特門將巴治曼。而返回「紅魔」教練團的麥卡倫建議，可效法熱刺前帥普捷天奴的治軍方法，他說：「普帥主張踢走未能為球隊帶來力量的球員，球員須為練習、比賽和爭回控球權，做好一切準備。」此外，國際足協宣布延長「臨時僱用條例」，在烏克蘭及俄羅斯征戰的外援球員和教練，可在明年6月底前自動終止合約。