密密踢遺禍 歐足壇爆過勞危機 逾半受訪球員憂受傷風險增 沙拿文尼超額15仗

FIFPro於去年10至12月，向1055名18歲或以上的男子職業球員，以及92名高水平賽事教練調查，有88%教練認為，球員一季比賽不應逾55場。以應屆歐聯決賽雙雄利物浦和皇家馬德里為例，「紅軍」鋒將穆罕默德沙拿及剛離隊的沙迪奧文尼，包括分別代表埃及隊和塞內加爾隊出賽，同樣披甲多達70次（見下表），平均行程9萬公里，當中有六成比賽之前休息不足5天，皇馬的巴西國腳艾達米列達奧及雲尼斯奧斯祖利亞的平均旅程更長達12.8萬公里。

有球員3季行程20萬公里

維達爾聯署籲關注

FIFPro的另一調查顯示，54%球員相信因比賽頻密而受傷，最佳例子是巴塞隆拿中場柏迪及皇家蘇斯達前鋒奧耶沙巴爾，二人去年夏天參戰歐洲國家盃不久便接戰東京奧運，結果柏迪自去年9月中至今年1月，因腿筋重傷缺陣113天，其間無緣22仗；奧耶沙巴爾則在戰畢東奧後只休息8天，便要在西甲首戰碰巴塞，於去年10月肌肉嚴重受傷，更在今年3月中因十字韌帶斷裂提早收咧。

FIFPro的報告中又提及82%受訪教練觀察到，太多的比賽影響球員精神狀態，報告前言特別指出，「我們是運動員，不是機器，我們的身體和精神是有極限的」，這番話深獲智利國腳維達爾認同，這名國際米蘭中場說：「國際賽往往需長途跋涉，為很多球員的健康和表現帶來壓力，事關他們也要適應突然不同的氣溫和時差。據我所知，有球員近3季行程共逾20萬公里，等如環繞地球5次。」與維達爾一起簽署表達關注過勞問題的球員，尚有祖雲達斯的意大利隊守將邦路斯，以及森多利亞的日本隊後衛吉田麻也等。

歐聯擴軍恐加劇過勞

FIFPro亦關注到，歐聯於2024年由32隊擴至36隊，首階段由6場增至8場，FIFPro秘書長莊拿斯賀夫曼說：「球員健康的壓力揭示了我們這項運動的治理危機，改革已迫在眉睫。」