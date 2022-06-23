文尼3.4億投拜仁 簽約3年 揚言爭歐聯 英媒憂步古天奴韋拿杜姆後塵

利物浦昨晚落實文尼轉投拜仁慕尼黑，結束6季紅軍生涯，據報轉會費2710萬鎊，加800萬鎊浮動獎金條款，合共3510萬鎊。這名30歲塞內加爾隊箭頭在紅軍公布前已搶先受訪，向德國《圖片報》說出加盟該支德甲十連霸盟主的原因，他說：「當經理人告知拜仁有興趣簽我時，我感到興奮莫名。拜仁是當今其中一間最大的球會，為所有錦標而戰。」他與拜仁簽約至2025年，坦承欲再次奪得歐聯，「那是每個球員的夢想，拜仁是一支非常有競爭力的球隊」。

文尼欲助拜仁奪標

近年紅軍主力離隊發展平平

惟英國《每日郵報》記者Kieran Jackson稱，近年離開利物浦的翼鋒菲臘比古天奴、中場安利簡恩及韋拿杜姆都發展欠佳，文尼應以3人為鑑，紅軍名宿桑拿士更說：「文尼將在拜仁取得入球，每周助球隊大勝，然後贏得冠軍，但這根本不是挑戰，而是浪費最寶貴的足球生涯。」

利物浦斥資8500萬鎊（約8.2億港元）收購賓菲加前鋒達雲紐尼斯，加上年初羅致翼鋒路爾斯戴亞斯，已有8名前鋒，其中奧歷治月底約滿離開，勢成AC米蘭一員，兩年前由薩爾斯堡來投的南野拓實則長期受冷落。

不滿欠機會 南野拓實勢投摩納哥

這名能司職翼鋒或進攻中場的27歲好手，盛傳獲摩納哥、狼隊、富咸及阿特蘭大招手。他日前向傳媒吐苦水，自覺即使取得成績，場外比別人努力，卻未獲應得回報，並稱「每天都感到憤怒」。據報摩納哥已同意以1290萬鎊轉會費，加260萬鎊浮動獎金條款，合共1550萬鎊收購。料南野會取代中場法比加斯，成為這支去季法甲季軍球隊的進攻主力。