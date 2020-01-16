Adam失200蛙港績 世界賽誤踢「蝶腳」被DQ 無緣晉級

林昭光何甄陶今分途出征爭佳績

Adam在200米蛙泳初賽以2分11.88秒完成，比自己兩個月前做出的香港紀錄快0.29秒，但大會判定他在比賽期間因踢蝶腳而犯規，取消資格。澳洲隊泳手Matthew Wilson游出2分11.89秒，總成績排第16位躋身準決賽，意味若Adam沒有被取消資格的話，成績亦足以晉級。港隊今日將有兩名男將亮相，分別由林昭光出戰男子100米蝶泳初賽，以及東京奧運代表何甄陶競逐男子50米自由泳初賽，力求打破各自保持的香港紀錄。

米勒200蝶刷新世績封王

另外，今屆再有新紀錄誕生，匈牙利隊泳手米勒（Kristof Milak）在男子200米蝶泳游出1分50.34秒，將自己在2019年做出的世績推前0.39秒。這名22歲東京奧運金牌得主賽後難掩興奮，表示同胞的打氣是其動力，「這是我的主場，這個泳池和第4線也是屬於我的。這裏有4000人支持我，我不能讓他們失望。」