南華下季改組青春班 班主季後離隊 惠龍兒楊和投灣區翼龍

甲一自1月起因疫情再度停擺，計劃下月19日復賽，南華昨在社交網交代近况，除了主帥巴拿莫域已離隊，領隊洪游奕也將於季後離開。球員余理洋在餘下球季兼任教練，惠龍兒及楊和已離隊。南華補充道，球隊兩季前已告知球員兼達共識，洪游奕只會多領軍兩季，並稱球隊來季以年輕球員為主力。

梁兆華留效 余理洋兼任教練

惠龍兒表示離隊主因是與球隊發展方向不合，他說：「疫情和籃壇停賽只是一些小問題，更重要是球隊發展方向有變，我們分道揚鑣是最好的選擇。」惠龍兒續稱，要離開效力11年的南華並非易事，雖然紅軍將改組青春班，但這名港隊首席中鋒仍盼南華可以爭取佳績。

留效的梁兆華澄清南華會和洪游奕的財政絕無問題，他透露疫情及比賽安排將整季拉長，惠龍兒和楊和離開前已跟洪游奕達共識，故離隊並無問題，惟礙於球員註冊名額有限，南華料以現有陣容應付餘下賽季。提及南華來季改組青春班，梁兆華坦承未知去留，「打完今季先，好頭好尾」。

南華去年底奪高級組銀牌冠軍，2016至2019年共4季橫掃3季甲一總冠軍，由2019年至今未嘗一敗。甲一聯賽今年1月停擺前，南華6戰全勝居首，首循環餘下3仗分別對陣滿貫、安保漢友及遊協，晉級基本上毫無懸念。然而，將帥離隊縮窄南華與對手差距，紅軍勢迎重大考驗。

翼龍10月征東超 遇日韓菲台勁旅

新軍灣區翼龍昨午公布首季球員名單，除了惠龍兒及楊和，同時有曾征戰多季甲一球員的伊榮、NCAA球員林爵華、CBA舊將鄭祺龍、喬文瀚、中國NBL球員宋建驊，以及中國三人籃球集訓隊成員張志源。球隊將赴菲律賓出戰9月展開的PBA委員盃，並因疫情以馬尼拉為臨時主場，10月出戰東超首個主客場泛區域賽季，與日韓菲台等勁旅爭冠。

灣區翼龍主教練為澳籍名帥戈爾（Bryant Goorjian），他曾6次率隊奪澳洲籃球聯賽（NBL）總冠軍，並領澳洲男籃在東京奧運奪銅，惠龍兒期待於其麾下學習，亦期待與CBA南京同曦前隊友宋建驊故劍重逢。