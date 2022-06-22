車路士地震 鐵娘子總監勢離隊 新班主集權撤3高層 親政轉會斟史達寧

畢克自2004年3月起擔任車路士主席，球會前日宣布這名76歲美籍律師於本月30日轉任高級顧問。多間英媒昨報道，俄籍前班主艾巴莫域的得力助手兼球會總監瑪蓮娜，本周內將離開球會，連同上月底離任的行政總裁基爾羅倫斯，車路士易主一個月後有3名高層離開。

47歲俄籍總監瑪蓮娜於2003年加入車路士，19年內與畢克合作無間，她在2013年7月升任球會董事局成員，自此被視為艾巴莫域的「代言人」，由球員合約以至更換領隊都由她處理。她的轉會談判作風強硬，被稱為「球壇鐵娘子」，曾簽入法比加斯、迪亞高哥斯達及尼高路簡迪等球星，去年獲選為歐洲最佳總監，被譽為歐洲球壇最有權力的女性。

擬羅致馬體會總監 杜曹權力增

不過，英媒認為瑪蓮娜任內功過參半，尤其近年「成績表」捱批，除了常放走年輕新星，包括英格蘭新晉國腳馬克古希及湯姆利，今夏又令兩大守將魯迪格及安達斯基斯坦臣約滿免費離隊，上季以高達9750萬鎊（約10.5億港元）羅致盧卡古，更屬最大敗筆。

車路士管理層步入新時代，據報新班主保亞利除親任球會主席，亦將全權主理今夏轉會，同時物色新總監，目標為馬德里體育會的意籍體育總監貝亞達。有報道稱，領隊杜曹在球員轉會將有更大話事權，但有英媒質疑保亞利不熟悉球圈，今夏轉會隨時令藍戰士處處碰釘。

文尼抵慕尼黑 體測後簽約拜仁3年

另邊廂，利物浦前鋒沙迪奧文尼昨乘私人飛機抵達慕尼黑機場，完成體測後就會正式加盟拜仁慕尼黑，將簽約3年。這支德甲冠軍最快在今日舉行記者會，宣布這名30歲塞內加爾隊球星加盟。有相片顯示，文尼已穿上拜仁訓練服，在醫院門外為球迷簽名。