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2022年6月22日星期三
居里巡遊許諾再衝冠 首開腔冀戰巴黎奧運 10萬球迷賀勇士封王
兼戰50背及接力 歐鎧淳無緣晉級 意新星百米背泳破世界紀錄封王
張家朗續居世一 蔡俊彥返第7放眼世界賽
欖球聯盟仿效FINA修例 變性球員暫禁出戰女子賽
港足為亞洲盃出線祝捷 7球員周六與民同樂
體壇快訊：港乒雙星斯國內訌
電視精選
車路士地震 鐵娘子總監勢離隊 新班主集權撤3高層 親政轉會斟史達寧
巴塞8月約戰曼城 哥迪奧拿沙維演師徒決
官非纏身 傑斯辭任威爾斯主帥
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【明報專訊】（請看附圖）
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