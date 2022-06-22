體壇快訊：港乒雙星斯國內訌

拿度3年來首戰草地賽

「西班牙」泥地王拿度昨確認，本周將出戰亞曼尼網球經典賽，首圈對陣瑞士籍名將華雲卡，是他自2019年溫布頓錦標賽後首度重返草地賽。他本月初第14次贏得法國公開賽冠軍後，一度因腳傷休戰。塞爾維亞籍球星佐高域亦會參賽，藉此備戰下周展開的溫網。

港隊首戰世運無人機

世界運動會下月下月7至17日於美國阿拉巴馬州伯明翰舉行，港隊首次派員出戰競速無人機項目，總會昨於奧運大樓舉行授旗儀式。港將黎嘉琪獲頒授區旗，成為香港首名出戰國際奧委會認可世界級賽事的女子代表，屆時與世界20國逾30名選手爭取佳績。

中國女排前帥離世

中國排球協會前天證實，中國女排前帥李耀先周日離世，享年87歲。李耀先於1987年成為中國女排主帥，翌年領軍出戰漢城奧運摘銅。另外，中國男排上周完成世界男排聯賽巴西站，轉抵菲律賓入境檢測發現多人染疫，因無法湊夠6人上場而棄戰今站。