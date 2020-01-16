欖球聯盟仿效FINA修例 變性球員暫禁出戰女子賽

世界田總擬跟隨

研數據年底訂政策

國際欖球聯盟（IRL）發聲明，表示為了平衡每個持份者的權益，暫時禁止從男性轉為女性的球員參戰女子國際賽，直至聯盟就相關議題完成研究報告。聯盟亦補充，將與旗下女子欖球聯賽世界盃的8支決賽隊伍合作，為2023年變性女球員政策取得數據。禁令之下，變性球員將無法出戰女子聯賽世界盃、美洲及歐洲賽等大賽。而主辦國際七人欖球系列賽的世界欖球總會，早於2020年底已公布考慮球員力量、速度等因素，為安全及公平起見，禁止變性女球員參與女子成年組賽事。

FINA前天公布新措施，禁止12歲後變性的泳手參戰女子組賽事，將研究另設公開組泳賽。世界田徑總會主席高爾昨接受英國廣播公司訪問，亦表明有意仿效，他說：「以體育項目的利益修訂政策，是國際聯會應做的事。我們相信科學，會繼續研究不同數據，再於年底開會檢討政策。」該會原本已有限制女子運動員的睾酮水平，南非隊名將塞門亞去年便因此無法於東京奧運女子800米跑尋求三連霸。

美女足隊長不滿斥反感

不過，各個體育國際機構的禁令，繼續引起性別平權者批評。屢就性別及社會議題發聲的美國女子足球隊隊長韋冰露，昨接受《泰晤士報》訪問時說：「他們的決定殘酷且令人反感，若說變性女運動員壟斷賽事，奪走其他人的獎金和獎項，請給我證據。」