兼戰50背及接力 歐鎧淳無緣晉級 意新星百米背泳破世界紀錄封王

混合接力位列13無緣決賽

歐鎧淳於女子50米背泳初賽第3組登場游出28.70秒，比自己保持的港績慢0.72秒，並以小組第8名觸池，美國隊泳手包辦同組頭2，當中包括日前贏得100米背泳金牌的妮根史密夫。30歲的歐鎧淳總成績排第22名，僅0.23秒之差失落以頭16名晉級準決賽的資格。

短短1小時後，歐鎧淳再伙港隊隊友Adam Chillingworth、林昭光和鄭莉梅出戰男女4×100米混合泳接力初賽，眾人合力游出3分54.28秒得小組首名，惟港隊總成績位列第13，無緣決賽；Adam今日出戰男子200米蛙泳初賽，力爭改寫由自己保持的港績。原定昨日出戰男子100米自由泳初賽的何甄陶，最終未有落場，明日或會出戰男子50米自由泳初賽，衝擊自己保持的香港紀錄。

至於意大利隊的施干在男子100米背泳決賽游出51.60秒，力壓美籍名將賴恩梅菲奪冠，並以0.25秒優勢刷新後者在2016年做出的世界紀錄。這名21歲小將表明，周六會於男子4×100米混合泳接力首棒嘗試推快紀錄。

莉迪姬累積長池17冠

美國隊星將莉迪姬在女子1500米自由泳決賽則未受考驗，以15分30.15秒稱后，贏得個人歷來第17面長池世界賽金牌。