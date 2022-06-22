居里巡遊許諾再衝冠 首開腔冀戰巴黎奧運 10萬球迷賀勇士封王

勇士上周於NBA總決賽以場數4：2擊敗波士頓塞爾特人，取得隊史第7座總冠軍，亦是近8年第4座錦標。適逢美國時間本周一為當地六月節補假，球隊在當地舉行勝利巡遊，乘搭開篷巴士在市中心與球迷同歡。據美媒報道，雖然巡遊及慶祝活動因疫情「縮水」，遊行路線僅於當地的市場大街，全長約2.3公里，但仍吸引逾10萬人夾道歡迎。

湯臣「蝦碌」連連 戒指失而復得

史堤芬居里、基利湯臣、祖利蒙特格連及佐敦普利等球員，不時下車與民同樂，格連一度走入雪糕店買雪糕解暑。基利湯臣更是連環發放笑彈，先是乘坐私人遊艇到市中心準備出席活動，但拍片時被強風吹走奪冠cap帽，因而改為戴上船長帽現身，他在巡遊期間下車與球迷擊掌時又弄跌戒指，幸能夠尋回，但隨後突然失平衡向前衝，撞跌一名女球迷，幸對方無大礙。這些都無阻他的亢奮心情，更即場跳舞扮米高積遜，場面惹笑。

卡爾感激普波域治奧巴馬祝賀

湯臣受訪時嘲笑「咖喱仔」奪冠時在場上落淚，這名新科FMVP其後首次承認有意出戰巴黎奧運，與兼任美國隊主帥的勇士教頭卡爾並肩爭金，一圓過去兩屆因傷避戰而仍未達成的奧運金牌夢。他亦表示季前未有預期球隊有力爭冠，認為這是全隊付出無比努力的成果。卡爾則透露，奪冠後獲恩師普波域治及美國前總統奧巴馬祝賀，令他感到鼓舞，又感激球迷的熱情，稱「能坐在這兒感受整個灣區的愛，太不可思議了」。

艾榮未續約籃網 湖人擬羅致

另外，今夏或成自由身的布魯克林籃網球星艾榮，仍未與會方就新合約達共識，外界料他一旦決定離隊，仍會行使球員選項自動續約1年，藉此以較高薪酬尋求交易至其他球隊。洛杉磯雙雄湖人及快艇，以及籃網同市對手紐約人均盛傳有意羅致這名30歲控衛。外界預期湖人將成艾榮轉會首選，皆因他昔日在克里夫蘭騎士與勒邦占士合作愉快，更成就他的首座總冠軍，且湖人控衛韋斯特布克亦有離心，有望促成這宗交易。