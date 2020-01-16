盧卡古返國在望 偕戴巴拿組鋒線 CEO認納增兵目標 財政狀况成關鍵

馬路達說：「國際米蘭將有生力軍，我暫不知道會是誰，只知會方將在未來數天，公布簽入米希達利恩及奧拿拿。」馬路達回應盧卡古回歸一事道：「我只能說今（昨）天並非宣布盧卡古加盟的日子。他和保羅戴巴拿都是球會的目標人物，但我們需要考慮財政狀况。我們已與這兩個球員傾談，若他倆來投，會是一件開心事，否則便會考慮其他人選。」

若盧卡古和戴巴拿加盟，被馬路達稱為隊中主力的拿達路馬天尼斯，便或會被迫賣至熱刺。據報車路士願意減價，盧卡古回巢國米的借用費是1000萬歐元（約8300萬港元），另有200萬歐元（約1650萬港元）浮動條款；據報他已私下聯絡國米教練施蒙尼恩沙基。47歲意大利隊名宿迪比亞路稱，若球星如盧卡古和法國隊中場保羅普巴分別回歸國米及祖雲達斯，將對意甲的發展甚有裨益。

國米拒售史堅尼亞 紅軍斟巴列拿

此外，國米已否決巴黎聖日耳門就後衛史堅尼亞的5000萬歐元（約4.1億港元）報價，同時國米亦向拖連奴中堅基爾臣比爾馬打主意，另亦傳言利物浦垂青身價達9000萬歐元（約7.4億港元）的國米中場尼高路巴列拿，或以中場拿比基達作為交易籌碼之一。

車路士擬購史達寧 身價料近6億

另外，車路士已考慮收購曼城翼鋒史達寧，作為盧卡古離開的替補，但這名27歲翼鋒的身價達7000萬歐元（約5.8億港元），故此「藍戰士」亦洽商拜仁慕尼黑箭頭羅拔利雲度夫斯基、巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利及RB萊比錫前鋒尼干古加盟。