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2022年6月21日星期二
FINA加辣 12歲後變性禁戰女子泳賽 英大臣籲各項目跟隨 LGBTQ組織斥違人權
腳傷無礙 何詩蓓棄世界賽休養
港超擬2023年引入VAR 足總冀提升水平辦大賽
加國壓辛尼斯封王 韋少鞏榜首優勢
烏籍前女友啟發 費斯柏歷克首奪大滿貫
陳銘泰高澔塱法國賽分途摘冠
電視精選
盧卡古返國在望 偕戴巴拿組鋒線 CEO認納增兵目標 財政狀况成關鍵
相隔兩月表演賽復出 普巴無緣領細哨隊奏捷
稱熱情未減 施丹冀復出執教鞭
體壇快訊：港羽續辦超級500賽
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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FINA加辣 12歲後變性禁戰女子泳賽 英大臣籲各項目跟隨 LGBTQ組織斥違人權
腳傷無礙 何詩蓓棄世界賽休養
港超擬2023年引入VAR 足總冀提升水平辦大賽
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