港超擬2023年引入VAR 足總冀提升水平辦大賽

足總表示：「引入VAR有助提高判決準確性，從而維持比賽公平，還有助提升香港裁判水平。在亞洲足協各項賽事均採用VAR下，足總亦冀藉在賽事引入VAR，讓本地球會熟習。」足總將利用民政事務局提供的資助購買和租借各類硬件、軟件和服務以展開計劃，來季將挑選一些比賽和盃賽測試，以期在2023/24賽季全面使用VAR。本報去年5月訪問足總裁判總監張炎有，對方當時透露除了預算，測試和培訓亦是實行關鍵。

傑志8月赴日本戰亞冠16強

足總行政總裁譚秋朗認為，實施VAR是香港足球發展的重要里程碑，「除了改善比賽元素，設備升級也能提高轉播質素、吸引更多商業贊助，以及讓香港能夠舉辦大型足球賽事，產生跨界別協同效應」。

此外，亞洲足協昨公布亞冠盃16強至4強的東亞區淘汰賽將在日本舉行，其中傑志對巴吞聯的16強，會於8月18或19日在埼玉縣上演，若傑志成功晉級，將在8月22日出戰8強，4強則定於8月25日。傑志總教練朱志光透露，16強開賽前或安排球隊到韓國集訓及友賽備戰。傑志將於下月初復操。

茹子楠無緣隨東方戰亞協分組賽

另邊廂，在泰國備戰亞協盃J組的東方龍獅，昨宣布剛戰畢亞洲盃外圍賽歸隊的港腳茹子楠，因健康理由獲准退隊。主教練盧比度稱「茹子」歸隊時健康及比賽狀態不理想，經商討後同意讓對方提前返港休養及調理身體，為下季作好準備。東方周五於首場分組賽面對另一港超球隊理文。