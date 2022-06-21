腳傷無礙 何詩蓓棄世界賽休養

「已為復出盡最大努力」

24歲的何詩蓓原定昨午出戰200米自由泳初賽，其1分53.92秒亞洲紀錄亦冠絕此項參賽泳手，但她在開賽前兩小時藉社交網宣布退出今屆賽事，她說：「世界賽是頂級的賽事，我希望可以發揮最佳水準，但可惜我未達到這個水平。年初接受隔離，其後又弄傷足踝，今年是艱難的一年，要復康及復操亦是很大的挑戰，所以自覺仍未是比賽的最佳時候。」這名東京奧運兩銀得主表示，已為復出盡了最大努力，但作為精英運動員，需懂得照顧自己的身體，因此決定先休息，再準備長遠目標，並祝願其他泳手本周一切順利。

何詩蓓去夏於東奧連奪100米及200米自由泳銀牌，並打破兩項亞洲紀錄，其後再連破兩項短池世界紀錄兼奪金，被視為長池世界賽100米及200米自由泳金牌大熱。她上月原定出戰摩納哥賽，但賽前表示在陸上訓練時拗柴，最終無緣在長池賽季復出，養傷至今。其海外教練Tom Rushton上月表示，徒弟受傷後一度難以走路，至上月底，復操以外時間仍要戴護具。港隊總教練陳劍虹賽前接受本報訪問時，表示要待真正比賽來臨，始知何詩蓓實際情况，惟她最終決定退賽。

卓銘浩800自無緣破港績

坐擁5項自由泳香港紀錄的男將卓銘浩，昨日則在800米自由泳初賽游出8分32.67秒，名列28無緣晉級，時間較自己保持的香港紀錄慢約半分鐘。東奧代表何甄陶今日將出戰男子100米自由泳，港隊亦會出戰男女4×100米混合泳接力初賽。東奧兩金泳手張雨霏昨日則在女子100米蝶泳，以56.41秒屈居美國隊及法國隊對手之下摘銅，屬中國隊今屆第一牌。