FINA加辣 12歲後變性禁戰女子泳賽 英大臣籲各項目跟隨 LGBTQ組織斥違人權

FINA去年開始檢視跨性別者參賽資格政策，經運動員、科學及醫學團隊及法律與人權團隊討論後，昨晨經152名會員參與投票，以71.5%支持票通過即日起禁止12歲後變性的泳手參加女子組賽事。美國跨性別泳手莉亞湯馬士（Lia Thomas）今年3年出戰全美大學體育協會（NCAA）第1組泳賽，在女子500碼自由泳刷新紀錄，引發國際泳壇改革聲音。2019年春季接受荷爾蒙治療的湯馬士，早前表明希望取得奧運參賽資格，但FINA新規定令湯瑪斯的夢想落空。

美跨性別泳手佳績引爆改革聲

FINA以12歲劃線，主要是科學團隊考慮青春期前，男女身體發育分別不大，但青春期時肌肉、呼吸系統、骨骼等開始發育，青春期後再變性就會得到原先男性身體的優勢，對其他選手不公。至於跨性別泳手若參加男子組賽事，則不受影響。FINA主席穆沙林表示：「我們要保護選手參賽權，但也必須保護我們競賽的公平性，特別是FINA的女子組比賽。」他補充FINA歡迎任何運動員，所以將設工作小組，研究設立公開組別賽事，確保所有選手的參賽權。

FINA研另設公開賽

FINA成為體壇首個全面向跨性別成年運動員下禁令的總會，國際單車聯會（UCI）日前亦宣布，延長未符睾酮水平的車手參賽禁令，並於聲明指出是根據最新的科研報告作出決定，「鑑於肌肉力量和爆發力在單車賽事起重要作用，UCI 決定將低睾酮的過渡期從12個月增加至 24 個月」。

UCI日前延長參賽禁令

體壇就FINA的決定出現分歧，英國首相約翰遜今年4月曾稱，生理為男性的運動員不應參與女子組賽事，該國數碼文化傳媒及體育大臣杜慧詩昨亦表示，希望其他體育項目跟隨FINA步伐，她說：「跨性別女性參加女子組賽事是不能接受的，公平應該勝過包容。」早前有逾300名泳手因應莉亞湯馬士事件，在公開信中聯署支持跨性別運動員參戰女子賽事，LGBTQ權益組織「運動員聯盟」（Athlete Ally）昨得悉FINA投票結果後直斥不公，認為該會嚴重違反人權。