曼聯新CEO晤球迷 認浪費百億增兵資金

【明報專訊】曼聯新任行政總裁李察阿諾特日前與一班抗議班主格拉沙家族的球迷交流，承認過去10年球會花逾10億鎊（約95.5億港元）增兵與成績不成正比，但透露今夏續有2億鎊（約19.3億港元）預算擴軍，另提及球隊更衣室有兩名泄密者已離隊。
約20名英國曼聯球迷計劃到李察阿諾特在柴郡住所門外，發起反格拉沙家族的抗議行動，這名今年2月上任的51歲「紅魔」英籍行政總裁得悉後，即安排球迷到鄰近酒吧交流。
稱隊內「兩泄密消息來源」已離開
曼聯上季只排英超第6，阿諾特承認過去一年是噩夢，稱球會已作一定人事變動後正求變，「過去10年我們在球員身上花費超過10億鎊，比其他歐洲任何一間球會都要多，但沒有用得其所。球隊目前所處的位置，我也不滿意」。
他透露已預算2億鎊讓領隊坦夏格及體育總監穆達夫今夏增兵，又證實為羅致巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，穆達夫已日以繼夜談判。不過，另一目標、月底將恢復自由身的基斯甸艾歷臣，據報這名30歲丹麥隊中場傾向留在倫敦，續效力賓福特或重返熱刺，令紅魔增兵計劃隨時再觸礁。
李察阿諾特亦透露，球隊更衣室有「兩個泄密消息來源」已離開，但未提及是球員或職員。曼聯有6名球員今夏約滿離隊，包括保羅普巴、連格、卡雲尼、桑馬達、轉投羅馬的尼曼查馬迪及掛靴的門將李爾格蘭；曼聯球員發展及教練主管高倫日前轉投賓福特教練團，令對他評價甚高的坦夏格也感意外。