曼聯新CEO晤球迷 認浪費百億增兵資金

約20名英國曼聯球迷計劃到李察阿諾特在柴郡住所門外，發起反格拉沙家族的抗議行動，這名今年2月上任的51歲「紅魔」英籍行政總裁得悉後，即安排球迷到鄰近酒吧交流。

稱隊內「兩泄密消息來源」已離開

曼聯上季只排英超第6，阿諾特承認過去一年是噩夢，稱球會已作一定人事變動後正求變，「過去10年我們在球員身上花費超過10億鎊，比其他歐洲任何一間球會都要多，但沒有用得其所。球隊目前所處的位置，我也不滿意」。

他透露已預算2億鎊讓領隊坦夏格及體育總監穆達夫今夏增兵，又證實為羅致巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，穆達夫已日以繼夜談判。不過，另一目標、月底將恢復自由身的基斯甸艾歷臣，據報這名30歲丹麥隊中場傾向留在倫敦，續效力賓福特或重返熱刺，令紅魔增兵計劃隨時再觸礁。

李察阿諾特亦透露，球隊更衣室有「兩個泄密消息來源」已離開，但未提及是球員或職員。曼聯有6名球員今夏約滿離隊，包括保羅普巴、連格、卡雲尼、桑馬達、轉投羅馬的尼曼查馬迪及掛靴的門將李爾格蘭；曼聯球員發展及教練主管高倫日前轉投賓福特教練團，令對他評價甚高的坦夏格也感意外。