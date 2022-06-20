尼馬或世盃後退出森巴兵 稱獲欽點繼承10號戰衣 洛迪高冀前輩回心轉意

21歲的洛迪高說：「尼馬對我說：『我將會離開國家隊，10號球衣將會屬於你。』那一刻，我不知道他在說什麼。我很尷尬，只能傻笑，不知道該說什麼好。我告訴他必須繼續代表巴西出賽，然後他又笑了起來。」10號球衣在「森巴兵」地位崇高，名宿比利、薛高、朗拿甸奴和卡卡等都曾是擁有者，惟尼馬卻從未為國家隊在世界盃或美洲國家盃封王，而巴西隊在主場奪得2019年美洲盃時，他因傷無緣參賽。

PSG年薪3.3億斟雲尼斯奧斯

皇馬會長稱勢奪金球獎拒出售

尼馬和洛迪高是山度士同門師兄弟，尼馬2010年以18歲之齡首次亮相國際賽，至今上陣119次入74球，在入球榜僅次於77球的比利；洛迪高則於2019年取得首頂喼帽，已披甲5次入1球。他的皇馬同齡隊友、另一巴西新星雲尼斯奧斯祖利亞，據報曾被PSG要求勿與「銀河艦隊」續約，並以年薪4000萬歐元（約3.3億港元）利誘加盟。然而，與皇馬尚有兩年合約的雲尼斯奧斯，據報即使年薪將只會提升至1000萬歐元（約8200萬港元），也勢會留隊至2026或2027年。

屬法林明高青訓產品的雲尼斯奧斯去季迅速冒起，與皇馬隊友法國隊前鋒賓施馬合作無間下，各項賽事獨取22球和交出20次助攻，助球隊奪西甲及歐聯冠軍，而在歐聯決賽挫利物浦中，他更是一箭定江山的功臣，獲會長皮里斯高度評價道：「沒有人願意出售雲尼斯奧斯，他每年都在進步。我認為他將來可像現在的賓施馬般，成為金球獎得主。他已表明不會離開我們。」

PSG爭奪加雲菲臘斯

此外，據報PSG有意與曼城「拗手瓜」，爭奪列斯聯的26歲英格蘭國腳加雲菲臘斯。PSG今夏或有年過30的安達靴里拉、伊祖沙古爾及韋拿杜姆等中場離隊。