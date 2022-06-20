體壇快訊：馮慶燁林柱機提前離東方

沙特U23除烏奪亞洲盃

力爭相隔4年再奪U23亞洲盃冠軍的烏茲別克隊，昨晚決賽以東道主身分與沙特阿拉伯隊爭冠。兩軍半場互交白卷，換邊後3分鐘沙特隊打破僵局，終以2：0勝出，隊史第3次晉級決賽終打破宿命首奪冠軍。至於無緣爭冠的日本隊，周六在季軍戰以3：0擊敗澳洲隊。

安賽龍戴資穎印尼稱王封后

印尼羽毛球公開賽昨日煞科，中華台北隊星將戴資穎在女單決賽面對中國隊的王祉怡，激戰1小時下以局數2：1反勝封后。丹麥隊頭號種子安賽龍在男單決賽則以直落兩局輕取中國隊的趙俊鵬稱王。

貝列天尼揚威皇后會盃

世界排名第10的意大利籍球手貝列天尼，昨於皇后會盃決賽與塞爾維亞籍的卡積奴域爭冠，在全場14次直接發球得分下，以局數7：5及6：4輕取對手封王，繼上周斯圖加特公開賽擊敗梅利後再摘冠。而位列5號種子的波蘭球手侯卡錫，昨於哈雷公開賽決賽以6：1及6：4挫「一哥」丹尼麥維迪夫，職業生涯首度揚威草地巡迴賽。

中國女排聯賽反負日本

中國隊昨於世界女排聯賽菲律賓站，雖有主力李盈瑩獨取27分，惟面對有隊長古賀紗理那坐鎮的日本隊，在先贏一局25：19下，其後3局以16：5、23：25及12：25敗陣。「女長城」下周二將轉戰保加利亞站，同組對手包括巴西、波蘭、多米尼加及韓國。