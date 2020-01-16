何詩蓓登場誓寫歷史 200自初賽爭過關 劍指港隊世界賽首獎牌

奧運雙銀得主何詩蓓今日在女子200米自登場，她在去年的短池世界賽已游出1分50.31秒打破短池200米自世界紀錄，今次在瑞典隊好手施約唐專注其他項目而避戰，東奧分別力壓何詩蓓奪金的澳洲隊泳手愛瑪麥姬安及迪米絲更為準備下月底舉行的英聯邦運動會，雙雙棄戰長池世界賽，在眾多星將缺陣下，外界均視何詩蓓為這項目的奪冠大熱。

何詩蓓要衝擊港隊歷來首面長池世界賽獎牌，澳洲隊及加拿大隊的泳手仍是其頭號勁敵。在昨日女子4×100米自由泳接力決賽中，澳洲隊的奧卡拉漢和麥迪遜威爾遜領軍奪冠，而奧莉絲克則助加拿大隊贏得銀牌，美國隊得季軍。中國隊雖於此項賽事得第4，但有份出戰的「蝶后」張雨霏在女子100米蝶泳在初賽和準決賽連過兩關，殺入決賽爭標。

歐鎧淳100背無緣晉級

聶芷彥1500自締個人最佳

另外，近半年在澳洲集訓的歐鎧淳昨在女子100米背泳初賽游出1分01.62秒，最終在小組排第7、總成績第21位，僅以0.49秒之差無緣晉級準決賽，她在明日將轉戰女子50米背泳。至於聶芷彥在女子1500米自由泳締個人最佳成績，她在初賽第1組以17分15.64秒完成賽事，總成績排第23位；而美國隊的莉迪姬15分47.02秒排首名闖決賽，這名星將今屆專注長途賽事，她先於400米自由泳決賽以3分58.15秒奪冠，在世界賽累積贏得第12面個人賽金牌，在800米自及1500米自繼續衝冠。

卓銘浩800自衝擊香港紀錄

男將方面，劉紹宇在男子100米背泳初賽游出57.06秒，總成績排第35位，卓銘浩於男子200米自由泳游出1分51.06秒排第42位，雙雙於初賽止步。卓銘浩今日轉戰800米自由泳，力爭改寫港績。