港將追職籃夢 劍指NBA舞台 懶理外界冷嘲熱諷 David美國學界打出一片天

David的父親是尼日利亞人，母親則為英國人，兩人25年前來港定居。在香港出生及長大的David，笑言身高逾1.90米的父親最愛打籃球，自己約6歲開始的親子活動便是到街場「跟隊」，以孩童之軀跟成年人對抗更激發起他的鬥心，並跟籃球結下不解之緣，「這好像有點不公平，但我喜歡挑戰，因這能迫使我尋求進步」。

在港土生土長 獲父薰陶從小愛上籃球

中學畢業赴加國 打出成績轉戰美籃名校

在2017/18年球季，David曾帶領西島中學贏得港島區D3冠軍及於精英賽亮相，而他在該學年畢業後，便到加拿大就讀奧蘭治維爾預備學校，盼望像查美梅利和麥卡兄弟一樣，在這裡增加曝光率，繼而吸引美籍教練和球探的目光。最終David在18/19年球季安大略省校際聯賽場均貢獻10.9分、11.8個籃板及3.1次封阻，如願獲得獎學金入讀美國得州拉瑪大學，征戰NCAA。

David指高比拜仁、勒邦占士、戴歷羅斯、杜蘭特等NBA球星在千禧年代相繼訪港，令他對籃球的喜愛程度與日俱增，而自己目前的偶像則是「字母哥」安迪度高安普，因這名密爾沃基公鹿球星跟自己的成長背景相似，「我們同樣有尼日利亞血統，在不是以籃球聞名的城市長大，他的故事為我帶來啟發」。

同擁尼日利亞血統 視字母哥為偶像

下月或隨校隊鬥美國男籃 冀對位杜蘭特

在拉瑪大學第2季，David在NCAA D1賽場平均交出5.5分、7個籃板及2.85次封阻，其場均封阻在南部分區（SLC）排名第1、全國排名第7。在拉瑪大學擊敗史蒂芬奧斯汀州立大學的一仗，David取得破隊史的9次封阻，僅差一個就錄得「三雙」，他亦憑此出色表現贏得20/21年球季SLC年度最佳防守球員，並入選年度最佳防守陣容。身高2.08米、臂展達2.21米的David，不諱言自己是名防守行先的球員，並指成功的防守可振奮軍心。

David在2021年轉投拉斯維加斯內華達大學（UNLV），去季在NCAA取得18勝14負，在西部山區聯盟僅以一位之差無緣「瘋狂三月」（季後賽）。David坦承渴望幫助球隊自2013年後再次晉級，並指球賽如人生，即使經歷挫折，也不應輕易言棄，「失敗並非世界末日，只要你堅持信念並繼續奮鬥，便會跟自己的夢想愈來愈近」。

美國男籃每年會到賭城集訓，David透露下月或有機會跟這些NBA球星交手，他知道這並非正式比賽，仍渴望有機會跟杜蘭特對位，並從中證明自己。這名21歲中鋒明言終極目標是打入NBA，即使他在追夢的路上遇到不少冷嘲熱諷，但仍不曾動搖，「總有人向我潑冷水，或者我沒有最好的機會和資源，但這不代表甚麼。不管遇上任何難關，我都會堅持夢想，並為之努力」。

欲代表港隊 盼自身經歷鼓勵後輩追夢

David續指，其16歲胞弟Duncan同樣渴望挑戰NBA，因此自覺要成為對方榜樣。這名21歲中鋒盼望有朝一日可代表港隊出戰國際賽，回饋家鄉。他說：「若能代表家鄉而戰，這是一件值得自豪的事，我亦希望自己的故事能鼓勵香港的下一代勇於追夢。」

文、圖：許嘉明