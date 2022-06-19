何甄陶世界賽50蝶寫PB 初賽飲恨

卓銘浩400自初賽排32位

今轉戰200自爭破港績

主項為自由泳的何甄陶，今屆長池世界賽除出戰50米及100米自由泳外，亦挑戰50米蝶泳。他在50蝶初賽游出個人最佳的24.13秒，僅較伍棹然保持的港績（23.97秒）慢0.16秒，在小組以第2名完成，總成績並列第38名，未能以前14名晉級準決賽。

擁有5項自由泳長池香港紀錄的「飛魚」卓銘浩，則在男子400米自由泳初賽登場，以3分58.38秒完賽，總成績排第32位。首次代表港隊出戰世界賽的混血泳手Adam Chillingworth，則在男子100米蛙泳初賽以1分02.91秒觸池，排第38位。港隊其後派出何甄陶、卓銘浩、劉紹宇及林昭光出戰4×100米自接力，以3分24.48秒完成，但被指犯規遭取消成績。昨唯一登場女將鄭渝，則在200米混合泳初賽游出2分16.32秒，排名第24位。

港隊眾將今續出戰各項初賽，其中「大師姐」歐鎧淳將在女子100米背泳登場；卓銘浩則轉戰男子200米自由泳，續爭刷新港績。