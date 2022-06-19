普巴個人紀錄片首映 披露與摩連奴決裂起因

首映禮有不少名人及球星捧場，包括碧咸次子羅密歐、保羅戴巴拿及馬度迪等前祖雲達斯球星。紀錄片提及曼聯去夏起至少為普巴開出兩份新約，但當事人認為出手太低缺乏誠意及為時已晚，更稱：「我想向曼聯證明，他們沒有立即為我提供新約是錯誤決定。」

片段亦提及普巴與前帥摩連奴決裂起因，源於一次到邁阿密養傷卻被質疑在度假，摩連奴最終因戰績不佳於2018年12月被炒，現於羅馬執教。而普巴目前則盛傳將返祖雲達斯，簽約4年。

英國《衛報》報道，曼聯將求購巴塞隆拿中場法蘭基迪莊的轉會費加碼，由6000萬連同1000萬歐元獎金條款，加至7000萬歐元（約5.76億港元）及浮動條款，但離巴塞要求的8500萬歐元仍有差距。至於阿仙奴昨落實與前鋒尼基迪亞續約5年至2027年，下季改披14號球衣。

賴斯斥球證貪污被罰歐戰停賽

另外，韋斯咸中場迪格蘭賴斯於5月歐霸盃4強出局賽後被拍攝到辱罵球證貪污，被歐洲足協判罰停賽兩場；領隊莫耶斯該仗曾用皮球省向球僮而領紅，亦被罰停賽一場。對手法蘭克福因賽後有球迷衝入球場慶祝，罰款8萬歐元（約66萬港元）。