文尼勢別紅軍 3.4億投拜仁 周二體檢 傳簽約3年

利物浦過去一個月兩度拒絕拜仁的出價後，英國廣播公司（BBC）報道，拜仁第3次出價加碼，轉會費增至總值4100萬歐元後，紅軍終同意將明年約滿的文尼出售。這支德甲豪門將先付3200萬歐元，再加600萬歐元上陣次數條款，以及300萬歐元的球隊及個人成就浮動條款，跟利物浦當初要求的5000萬歐元轉會費相差900萬歐元。

6年紅軍生涯贏盡六大錦標

「埃及文明」組合拆伙

紅軍上周三以破球會紀錄1億歐元（約8.23億港元）轉會費連浮動條款，從葡超球會賓菲加簽入22歲烏拉圭隊射手達雲紐尼斯，為文尼一旦離隊做準備。文尼於2016年夏天由修咸頓轉投利物浦，轉會費達3400萬鎊（約3.28億港元），加盟6季共上陣269場入120球，贏盡英超及歐聯等六大錦標。文尼與隊友穆罕默德沙拿和羅拔圖法明奴，於2017年起組成「埃及文明」三叉戟，在2018/19年球季與沙拿等3人以22球並列英超神射手。此外，文尼在晏菲路球場入球的56場賽事，取得52勝4和，主場入球不敗紀錄僅次64場的名宿奇雲基瑾。

隨着文尼即將離隊，意味「埃及文明」組合下季拆伙。紅軍名宿加歷查在社交網形容文尼是「這年代我最喜歡的利物浦球員」，又稱讚對方「甚少缺陣、持續高水平表現，帶來無數獎盃及入球，真正的利物浦傳奇」。

拜仁總監證消息 羅拔仔或如願離隊

拜仁總監沙利咸美錫亦確認文尼將加盟，據報他將於周二接受體測，簽約3年，成拜仁繼簽入阿積士雙星馬沙拉奧及賴恩格雲貝治後，今夏第3名新兵，這亦令拜仁王牌射手「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基或如願轉投巴塞隆拿。拜仁25歲西班牙籍中場馬克洛卡則落實加盟列斯聯。