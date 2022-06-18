勇士刻下劃時代文化 籃壇洪流正生變 各隊更愛「Be Water」

每個年代有不同的文化，籃球世界亦不例外，昔日內線主宰天下，造就了無數一代著名中鋒，羅素、張伯倫、奧拉祖雲及奧尼爾等，無一不令人聞風色變。後來2、3號位的「搖擺人」開始吃香，有內有外稱王稱霸，當中米高佐敦、高比拜仁及勒邦占士等都是表表者。來到過去一個年代，在「浪花兄弟」的帶領下，主宰三分線頓時變成主流，1、2號位的雙能衛更成各隊寵兒，中鋒亦要射得三分波，小球陣容大行其道。這一切都是勇士為籃壇帶來的新文化。

更講究內外攻守平衝

不過時移勢易，近年各隊打法起了變化，除了依舊重視三分外，內線得分亦重新獲得重視，或許予人所謂「Old School」之感，但新舊從來不存在衝突，正如城市發展亦要平衡保育，衣著文化亦愛融合復古元素推陳出新一樣，如今多支有爭標力的球隊，在內外攻守都多了相應的準備及打法，就如「Be Water」的理念一樣，不再執着於某套打法，更多因應對手在內外主導間取得平衝。

正如今屆總決賽，塞爾特人看準勇士內線較弱，中鋒羅拔威廉士的上陣時間亦隨之大增，在鎖匙圈內尋找優勢，同時為外線製造空間；反觀勇士則明知山有虎，無謂螳臂擋車，適量縮減中鋒盧尼於場上的時間，盡量靠1至3號位的居里、湯臣及佐敦普利尋求外線投射及突破機會。鍾意「馬後炮」的話，自不然覺得勇士技高一籌，但事實上以兩軍差距，打至搶七戰或才是更合理的戰情，成敗只在失誤及運氣之間定奪。