勇士7奪總冠軍 居里首膺FMVP 感觸落淚嘆走出兩年低潮登頂

相隔兩年重返NBA季後賽的勇士，昨於總決賽第6戰開局雖一度落後2：12，但首節末段已反超領先27：22，期間一度打出21：0攻勢下，次節更拉開至54：39完半場。第3節塞爾特人有是役貢獻「雙雙」的前鋒荷霍特單節攻入12分，中後段更一度打出打出16：4攻勢，將比數收復至10分差距。

總決賽場數4：2挫綠軍

不過，勇士在第4節把握對手多次失誤將比數拉開，終以103：90挫「綠軍」，場數贏4：2，拿下隊史第7座總冠軍。賽後激動落淚的史堤芬居里，在總決賽場均27.4分、5.2個籃板及5.9次助攻，大熱姿態獲膺總決賽最有價值球員（FMVP），是34歲的他球員生涯4奪總冠軍以來首獲此項殊榮。他受訪時不諱言：「感覺很不真實，沒經歷過每天苦練的人是不會懂的，而那些努力都是值得的。當我想起過去兩年球隊經歷的一切，確實是百般滋味在心頭。今次奪冠的感受和往日很不同，因當年我們是逐步攀升去到頂鋒。但近兩年外界都開始說我們太老，是時候改朝換代，這些說話都為我們帶來額外心理負擔。」

身為居里身邊多年的好拍檔，基利湯臣經歷了兩次嚴重傷患，休養了長達逾兩年之久，直至今季中才正式復出，與居里再組「浪花兄弟」，最終成功率軍再次登頂，他坦言克服了令人煎熬的兩年，回到球場與隊友並肩絕不容易，又笑言季前曾豪言拿下總冠軍，如今證明自己不是瘋言瘋語。

主帥卡爾9次奪冠寫里程碑

至於勇士主帥卡爾亦拿下領軍生涯第4冠，連同球員生涯的5次冠軍，是史上第7人達此里程碑，而他更是史上橫跨4個十年均有冠軍落袋首人。他賽後表示：「每一座總冠軍都是獨一無二的，都是特別的，今年可能是我生涯9次冠軍以來最難的一次。」而他亦大讚麾下表現無與倫比，為此感到欣慰。