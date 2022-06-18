體壇快訊：港女曲躋身杭州亞運

黃葆睿亞青賽闖4強

港隊昨續戰泰國舉行的壁球亞青賽，女將黃葆睿在U19女單8強僅耗17分鐘，直落三局擊敗日本隊球手殺入4強，隊友謝依霖則不敵馬來西亞隊球手出局。區立文則在U19男單8強與4號種子的馬來西亞球手激戰1小時，終以局數2：3惜敗。

港府撥300萬補貼港超隊

香港足球總會昨宣布，獲民政事務局資助約300萬元，為早前因本地第五波疫情而腰斬的2021/22年港超球季，以補貼8支港超球隊在球季內的訓練及比賽費用等開支。

拜仁下季揭幕戰鬥法福

德甲賽會昨公布下季聯賽賽程，十連霸的拜仁慕尼黑將在8月5日打頭陣，對手是去季歐霸冠軍的主隊法蘭克福，去季亞軍多蒙特翌日惡鬥客軍利華古遜。德甲為遷就11月21日開戰的世界盃，將在11月12日賽畢後暫停，明年1月20日復賽。拜仁將在7月30日與RB萊比錫踢德超盃。此外，埃及足總昨解僱只領軍3次的國家隊主帥加拿爾，並表明將另覓外國人執教。