俄足前隊長丹尼素夫公開反戰 稱毋懼被捕被殺

批俄軍侵烏屬可怕災難

俄羅斯侵略烏克蘭後頒布法令，指任何人涉及關於俄軍的虛假消息，包括使用「戰爭」或「入侵」來描述與烏克蘭的衝突事件，一經定罪，最高可判監禁15年。不過，38歲的丹尼素夫昨不諱言：「事件就是一場災難，可怕極了。我渴望和平。或者我將會被捕和判監，甚至可能被殺，但我愛這個國家，從沒想過離開。」球員時代司職防中的他，曾於2008年協助辛尼特奪得歐洲足協盃，2008至16年間代表俄羅斯出賽54次無入球，並以隊長身分出席2012年歐洲國家盃及2014年世界盃。他於2019年掛靴。

2026美加墨世盃公布舉辦城市地點

另外，2026年世界盃決賽周由美國、墨西哥及加拿大主辦，國際足協昨公布16個比賽城市，美國佔11個，包括洛杉磯及紐約等，將舉行包括8強至決賽等的60場比賽；墨西哥則有墨西哥城等3個城市，而加拿大則是多倫多及溫哥華。墨、加兩國各辦10場賽事。FIFA暫未落實決賽地點。此外，亞洲足協昨宣布，同意巴林以多個原因為由，棄辦明年的U17亞少盃，並將會落實新的主辦國。