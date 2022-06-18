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2022年6月18日星期六
何詩蓓長池世界賽爭牌 傷勢無礙領銜港隊出征 自由泳衝佳績
亞洲冠軍張家朗凱旋 領隊讚發揮穩定 相隔6年再封王非易事
石偉雄吳家祺闖亞洲賽跳馬決賽
葉鴻輝抵泰報到 今隨東方操練備戰亞協盃
阿仙奴2.9億簽波圖葡兵法比奧韋拉
Out Out轉轉
俄足前隊長丹尼素夫公開反戰 稱毋懼被捕被殺
體壇快訊：港女曲躋身杭州亞運
電視精選
勇士7奪總冠軍 居里首膺FMVP 感觸落淚嘆走出兩年低潮登頂
勇士刻下劃時代文化 籃壇洪流正生變 各隊更愛「Be Water」
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【明報專訊】（請看附圖）
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