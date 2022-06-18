阿仙奴2.9億簽波圖葡兵法比奧韋拉

傳力斟捷西斯泰利文斯

拜仁4億簽文尼 料簽約3年

法比奧韋拉於去年中為葡萄牙隊奪得U21歐國盃亞軍，當選賽事最佳球員。這名波圖青訓上季在葡超上陣27場入6球及交出14次助攻，排葡超助攻榜第2位，為波圖重奪葡超。據報他將簽約5年，轉會費3500萬歐元，再加500萬歐元浮動條款，成阿仙奴今夏第二簽，首簽為日前加盟的19歲巴西籍前鋒馬昆奴斯。英媒稱兵工廠緊接除了力斟李斯特城的25歲比利時國腳泰利文斯，報道稱曼城25歲巴西隊前鋒加比爾捷西斯亦希望加盟阿仙奴，與曾任曼城助教的領隊阿迪達再合作。而車路士易主後，昨宣布跟贊助商「3」恢復合作，新一季球衣胸口位置將續用這間電訊商標誌。在俄籍前班主艾巴莫域被英政府制裁時，「3」曾暫停贊助「藍戰士」。

另邊廂，英國《天空體育》報道，經過最新一輪談判，德甲冠軍拜仁慕尼黑以4250萬鎊（約4億港元）轉會費，即將成功羅致利物浦30歲前鋒沙迪奧文尼，將簽約3年。至於巴塞隆拿昨落實通過兩項議案，出售子公司股份及25%西甲電視轉播權，預計帶來高達約6億歐元（約49億港元）額外收入，減輕球會財政壓力後，據報將向拜仁提供新報價，求購射手羅拔利雲度夫斯基。