亞洲冠軍張家朗凱旋 領隊讚發揮穩定 相隔6年再封王非易事

信有助提升隊友士氣

下月轉戰世界賽誓衝牌

香港男子花劍隊昨晨與同日完賽的女子佩劍隊及總教練鄭兆康等從韓國返港，惟眾將因疲倦未有受訪。擔任領隊的林衍聰指出，張家朗繼2016年再成亞洲冠軍，再次證明其「一哥」本色，「他今次表現很穩定，每場都發揮淋漓盡致。一名劍手6年前已達到這位置，要再接觸其實有點難，這次證明他具備一定實力」。

林衍聰亦為港隊總結此行表現，認為每名港將都發揮了應有水平，不論獲獎與否都已盡力。佩劍隊出身的他又稱，男佩隊憑團體賽掛銅，相隔6年再踏上頒獎台，對一眾隊員而言是很大鼓舞，「近年因疫情及教練問題，令他們都不夠信心。不過他們今次一條心去打，衝擊到好佳績，對日後、甚至亞運都帶來正面影響」。

因新冠疫情停辦兩年的劍擊世界賽，下月15至23日在埃及開羅舉行。港隊上屆憑江旻憓在女重個人賽摘下銅牌，取得世界賽零的突破，林衍聰深信港隊今屆仍會以衝牌為目標。他透露一眾港將下月初出發赴歐備戰，花劍隊及重劍隊將飛往西班牙，佩劍隊則前往匈牙利。