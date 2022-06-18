何詩蓓長池世界賽爭牌 傷勢無礙領銜港隊出征 自由泳衝佳績

何詩蓓去年在東京奧運100米自及200米自皆以破亞洲紀錄姿態摘銀，為本港泳壇寫下里程碑；並在東奧後轉戰多項短池大賽延續勇態，其中去年12月短池世界賽個人連掃兩金一銅，200米自更打破世績。24歲的她上月在訓練期間弄傷右腳腳踝，無奈棄戰3站的環地中海系列賽。不過她的教練Tom Rushton月初接受游泳網站SwimSwam訪問時，透露對方康復進度理想，並維持每日訓練，無礙她征戰長池世界賽。

兩東奧強敵棄戰 勢惡鬥澳洲泳手

何詩蓓上屆世界賽曾游進200米自決賽，以0.2秒之差不敵瑞典隊好手施約唐得「梗頸四」。兩人在Energy Standard泳隊亦敵亦友，多次在國際賽場正面交鋒。施約唐今屆將出戰50米自、100米自及50米蝶。東奧分別力壓何詩蓓奪金的澳洲隊泳手愛瑪麥姬安及迪米絲，因專注下月底舉行的英聯邦運動會，雙雙棄戰長池世界賽，然而頂替兩人出戰的莎娜積克及奧卡拉漢，在今年100自最快時間包辦前二，意味澳洲隊仍為何詩蓓的衝牌大敵。

港隊10人出戰 4隊友打頭陣

港隊今屆共5男5女出戰，今日將由4名泳手各項初賽打頭陣。男將卓銘浩將出戰400米自，爭取突破自己去年創下的香港紀錄；何甄陶則征戰50米蝶；在港出生、3年前從英國回流的混血港將Adam Chillingworth將首代表港隊出戰國際大賽，在100米蛙亮相；3人同日料合伙轉戰4x100米自接力。女將方面，鄭渝將在200米混合泳出擊。